Newsletter
type here...
Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Samstag, dem 17. Januar 2026, wurde die Polizei über eine ungewöhnliche Situation in der Innenstadt von Augsburg informiert. Eine männliche Person wurde seit längerer Zeit schlafend in einem geparkten Auto in der Kirchbergstraße bemerkt.

Polizei trifft schlafenden Mann im Auto an

Gegen 10:30 Uhr fand eine Polizeistreife den 47-jährigen Mann im Fahrzeug vor. Zu diesem Zeitpunkt lief der Motor des Fahrzeugs noch. Erst nach mehrmaligem Klopfen an die Fahrzeugscheibe konnte der Mann aufgeweckt werden. Im anschließenden Gespräch fiel den Beamten Alkoholgeruch auf.

Atemalkoholtest bestätigt überhöhten Promillewert

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Mann wurde daraufhin über die geltenden Promillegrenzen im Straßenverkehr belehrt. Die Polizeibeamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und verhinderten so die Weiterfahrt.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Volker Ullrich zieht wegen Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht

0
Das neue Wahlrecht zur Verkleinerung des Bundestages sorgt weiterhin...
Polizei & Co

Katzen bei Minusgraden ausgesetzt: Tierheim schlägt Alarm

0
Bei eisigen Temperaturen in der Augsburger Innenstadt ausgesetzt: Katzenmama...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Vermischtes

Bei Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt tödlich gegen Baum – Wagen gerät in Brand

0
Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt...
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung deutet “Reaktionen” auf US-Grönland-Strafzoll an

0
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, gegen Dänemark,...

Neueste Artikel