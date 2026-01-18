Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

Augsburg (ots) – Am Samstag, dem 17. Januar 2026, wurde die Polizei über eine ungewöhnliche Situation in der Innenstadt von Augsburg informiert. Eine männliche Person wurde seit längerer Zeit schlafend in einem geparkten Auto in der Kirchbergstraße bemerkt.

Polizei trifft schlafenden Mann im Auto an

Gegen 10:30 Uhr fand eine Polizeistreife den 47-jährigen Mann im Fahrzeug vor. Zu diesem Zeitpunkt lief der Motor des Fahrzeugs noch. Erst nach mehrmaligem Klopfen an die Fahrzeugscheibe konnte der Mann aufgeweckt werden. Im anschließenden Gespräch fiel den Beamten Alkoholgeruch auf.

Atemalkoholtest bestätigt überhöhten Promillewert

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Mann wurde daraufhin über die geltenden Promillegrenzen im Straßenverkehr belehrt. Die Polizeibeamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und verhinderten so die Weiterfahrt.