Autofahrerin in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt: Fahrzeug ohne Versicherungsschutz sichergestellt
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Samstag, den 17. Januar 2026, wurde eine 34-jährige Fahrerin unter Drogeneinfluss in der Augsburger Innenstadt gestoppt. Die Polizei kontrollierte die Frau auf der Berliner Allee, nachdem ihre Fahrweise aufgefallen war.

Positiver Drogentest bei Verkehrskontrolle

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten bei der 34-Jährigen fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Zudem wurde festgestellt, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz besaß, was zu einer Betriebsuntersagung führte.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Verstöße

Die Beamten stellten daraufhin das Fahrzeug sowie den Fahrzeugschlüssel sicher und verhinderten die Weiterfahrt der Fahrerin. Zusätzlich erfolgte eine Blutentnahme zur weiteren Untersuchung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die 34-jährige Fahrerin besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

