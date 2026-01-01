Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.01.2026

Augsburg / Nordschwaben – Polizei zieht positives Fazit
Die Polizei zieht nach der Silvesternacht ein überwiegend positives Fazit. In Augsburg und anderen Bereichen Nordschwabens feierten die Menschen größtenteils friedlich ins neue Jahr.
Die Polizei hat sich – wie in letzten Jahren auch – bereits im Vorfeld entsprechend auf die Silvesternacht vorbereitet. Somit kam es nur vereinzelt zu Straftaten, Auseinandersetzungen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Vorkommnissen.
Lechhausen – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher
Am heutigen Donnerstag (01.01.2026), gegen 00.30 Uhr, schoss ein 38-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf der Schneelingstraße. Ein Passant bemerkte dies und verständigte die Polizei. Die eingetroffenen Polizeikräfte stellten die Schreckschusswaffe, Magazine und Patronen sicher.
Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.
Der 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit
Lechhausen – Ladendieb festgenommen
Am Mittwoch (31.12.2025) entwendete ein 33-Jähriger Ware aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße.
Gegen 11:45 Uhr hielt sich der 33-Jährige in dem Supermarkt auf. Der 33-Jährige verließ den Supermarkt mit einem vollgepackten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich. Ein Mitarbeiter stoppte den 33-Jährigen und alarmierte die Polizei. Der 33-Jährige flüchtete. Mehrere Polizeibeamte fahndeten nach dem 33-Jährigen und nahmen ihn kurze Zeit später fest.
Der Warenwert liegt in unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.
Der 33-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt nach Widerstand
Am Mittwoch (31.12.2025) beleidigten ein 31-jähriger Mann Polizeibeamte in der Mülichstraße. Zudem leistete ein 26-Jähriger Widerstand gegen die Polizei. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung alarmiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 31-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese. Die Beamten fesselten ihn. Daraufhin zeigte sich der 26-Jährige ebenfalls äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten. Er erhielt einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Der 26-Jährige wurde aufgrund dessen ebenfalls gefesselt.
Die Beamten brachten beide Männer in den Arrest.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die beiden Männer.
Beide Männer besitzen die tschechische Staatsangehörigkeit.
REGION
Mehrere Brandfälle in der Silvesternacht
Donauwörth – Am heutigen Donnerstag (01.01.2026) bemerkte gegen 01:00 Uhr ein 33-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger, dass sein in der Südstraße in Donauwörth abgestellter Pkw brannte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Donauwörth war der Brand auf zwei in der Nähe geparkte Pkw übergesprungen. Der Brand konnte letztendlich schnell unter Kontrolle gebracht werden.
An den drei Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro, ursächlich dürfte eine fehlgeleitete Silvesterrakete sein.
Ein Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Donauwörth streute die Straße, welche durch den Löschwassereinsatz spiegelglatt war.
Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Brandverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter 0906/706670 zu melden.
Donauwörth – Am Mittwoch (31.12.2025) gegen 21:20 Uhr bemerkte der Fahrer eines Rettungswagens Rauch im Bereich einer Kleingartenanlage in der Augsburger Straße in Donauwörth.
Hier war ein Gartenhaus vermutlich ebenfalls durch eine Silvesterrakete in Brand geraten und brannte vollständig ab. Der Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro.
Die Feuerwehren aus Donauwörth, Auchsesheim und Nordheim waren aufgrund des zunächst unbekannten Schadensausmaßes mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort.
Auch hier bittet die Polizei Donauwörth um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 0906/706670.
Nordschwaben – B17, B2, B25 – Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs
Am Mittwoch (31.12.2025) war eine 24-jährige Autofahrerin mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährdender Fahrweise auf den Straßen unterwegs.
Gegen 22.40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife die 24-jährige Autofahrerin in der Bürgermeister-Ackermann-Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht. Es wurden mehrere Polizeistreifen hinzugezogen.
Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die B17, B2 und B25. Dabei führte die 24-Jährige mehrfach gefährdenden Fahrmanöver durch. Die Fahrt endete zwischen Donauwörth und Nördlingen.
Der 24-Jährigen wurde der Führerschein entzogen. Zudem stellten die Polizeibeamten den Fahrzeugschlüssel sicher und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,0 Promille. Des Weiteren wurde bei der 24-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Da sich die 24-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde sie von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen gegen die 24-Jährige.
Die 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
