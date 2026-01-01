Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.01.2026

Augsburg / Nordschwaben – Polizei zieht positives Fazit

Die Polizei zieht nach der Silvesternacht ein überwiegend positives Fazit. In Augsburg und anderen Bereichen Nordschwabens feierten die Menschen größtenteils friedlich ins neue Jahr.

Die Polizei hat sich – wie in letzten Jahren auch – bereits im Vorfeld entsprechend auf die Silvesternacht vorbereitet. Somit kam es nur vereinzelt zu Straftaten, Auseinandersetzungen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Vorkommnissen.

Lechhausen – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Am heutigen Donnerstag (01.01.2026), gegen 00.30 Uhr, schoss ein 38-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf der Schneelingstraße. Ein Passant bemerkte dies und verständigte die Polizei. Die eingetroffenen Polizeikräfte stellten die Schreckschusswaffe, Magazine und Patronen sicher.

Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.

Der 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit

Lechhausen – Ladendieb festgenommen

Am Mittwoch (31.12.2025) entwendete ein 33-Jähriger Ware aus einem Supermarkt in der Neuburger Straße.

Gegen 11:45 Uhr hielt sich der 33-Jährige in dem Supermarkt auf. Der 33-Jährige verließ den Supermarkt mit einem vollgepackten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich. Ein Mitarbeiter stoppte den 33-Jährigen und alarmierte die Polizei. Der 33-Jährige flüchtete. Mehrere Polizeibeamte fahndeten nach dem 33-Jährigen und nahmen ihn kurze Zeit später fest.

Der Warenwert liegt in unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Der 33-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Widerstand

Am Mittwoch (31.12.2025) beleidigten ein 31-jähriger Mann Polizeibeamte in der Mülichstraße. Zudem leistete ein 26-Jähriger Widerstand gegen die Polizei. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung alarmiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen reagierte der 31-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese. Die Beamten fesselten ihn. Daraufhin zeigte sich der 26-Jährige ebenfalls äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten. Er erhielt einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Der 26-Jährige wurde aufgrund dessen ebenfalls gefesselt.

Die Beamten brachten beide Männer in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die beiden Männer.

Beide Männer besitzen die tschechische Staatsangehörigkeit.

