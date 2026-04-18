Trotz Trauer um Manninger – FC Augsburg muss sich auf Spiel in Leverkusen fokussieren

Beim FC Augsburg stand vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen nicht der Fußball im Fokus. Verein, Fans und Verantwortliche trauern um den früheren Torhüter Alexander Manninger, der im Alter von 48 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Nachricht löste weit über Augsburg hinaus große Bestürzung aus. Heute geht es dennoch um wichtige Punkte in der Bundesliga.

Manninger trug vor etwas mehr als zehn Jahren in 38 Partien das Trikot der Augsburger und war als verlässlicher Rückhalt hinter Marwin Hitz eine wichtige Stütze im Kader.

Auch international genoss der frühere österreichische Nationaltorhüter hohes Ansehen. Stationen bei Topklubs wie Arsenal FC, Juventus Turin und Liverpool FC prägten seine Karriere. Entsprechend groß ist die Anteilnahme, nicht nur in Augsburg, sondern in der gesamten Fußballwelt. Mit Alexander Manninger verliert der Sport einen herausragenden Profi und einen stets freundlichen Menschen. Auch wenn außer Kapitän Jeffrey Gouweleeuw keiner der aktiven FCA-Spieler mit ihm auf dem Rasen gestanden war, die Bestürzung in Club und Umfeld ist deutlich wahrnehmbar.

Schwierige sportliche Ausgangslage

Trotz der Trauer geht der Blick auch auf die sportlichen Herausforderungen. Nach dem im Ergebnis enttäuschenden Remis gegen TSG Hoffenheim wartet am heutigen Samstagnachmittag (15:30 Uhr) mit Bayer 04 Leverkusen eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Der Tabellenfünfte kämpft um die Qualifikation für die Champions League und steht entsprechend unter Druck. Die Werkself kam zuletzt aber nach einer Schwächephase wieder besser in Fahrt, zuletzt gab es einen Sieg gegen Wolfsburg und in Dortmund.

Auch der FCA benötigt weiterhin Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die aktuell 33 Punkte können für den Verbleib in Liga 1 reichen, sie müssen es aber nicht. Auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsrang haben die Fuggerstädter aktuell 7 Zähler Vorsprung, bei noch 15 zu vergebenden Punkten. Die Partie verspricht daher eine intensive Begegnung mit hoher Bedeutung für beide Teams.

Fragezeichen hinter dem Kapitän

Personell gibt es zusätzliche Unsicherheiten: Hinter dem Einsatz von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw steht nach einem Schlag aufs Knie im Training ein großes Fragezeichen. Ein Ausfall wäre ein weiterer Rückschlag für die Defensive der Augsburger, zumal auch Matsima nach seiner Verletzung im Rheinland noch keine Option sein kann.

Jubiläum für Trainer Baum

Für Trainer Manuel Baum steht zudem ein besonderes Spiel an: Es ist sein 100. Pflichtspiel an der Seitenlinie des FCA. Wie viele weitere noch folgen werden, ist aktuell offen. Wird er auf seinen angedachten Platz in der Vereinsentwicklung zurückkehren oder doch weiter die Profis betreuen? Noch scheint diese Frage nicht geklärt zu sein.

Unabhängig davon gilt der volle Fokus nun dem Saisonfinale. Jeder Punkt kann entscheidend sein, auch wenn die Hürde in Leverkusen hoch ist. Die Mannschaft ist gefordert, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen.

Eines ist dabei sicher: Alexander Manninger würde es freuen, wenn man bei Bayer Leverkusen etwas holen kann. Er wäre stolz auf seine Augsburger gewesen.