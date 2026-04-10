Zwei-Tore-Führung reicht nicht zum Sieg – FC Augsburg trennt sich von Hoffenheim unentschieden

Der FC Augsburg musste sich nach einem guten Start und trotz einer Zwei-Tore-Führung gegen die TSG Hoffenheim erneut nur mit einem Zähler begnügen. Das Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga endete 2:2.

Vier Partien in Folge konnte der FC Augsburg nicht für sich entscheiden, gegen Hoffenheim musste zum Auftakt des 29. Spieltages mehr her. Von Beginn an merkte man dem FCA an, dass er diesen Auftrag ernst nahm.

FCA-Doppelschlag eröffnet die Partie

Mit einem Doppelschlag in der Anfangsviertelstunde stellten sie die Weichen früh in die richtige Richtung. Claude-Maurice war von links an der Strafraumkante nach innen gezogen und traf aus 16 Metern (11.), nur wenig später erhöhte Gregoritsch aus einer ähnlichen Position auf 2:0 (14.). In der Folge agierten die Hausherren dann aber viel zu passiv, der ideenlose Tabellenfünfte aus dem Kraichgau konnte daraus jedoch erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit Kapital schlagen.

Das Spiel kippt

Hranac konnte vollkommen freistehend nach einem Eckball per Flugkopfball (35.) den Anschluss herstellen. Für den Höhepunkt der ersten 45 Minuten sorgte sieben Minuten später sein Teamkollege Touré. Der 20-jährige Angreifer von der Elfenbeinküste konnte nach einer starken Vorarbeit von Asllani vom linken Torpfosten aus das Leder am langen Pfosten versenken. Ein sehenswerter Treffer zum Ausgleich. Gregoritsch hatte die erneute Führung in der Nachspielzeit noch auf dem Schlappen, traf aber nur den Pfosten. Augsburg hatte seine doppelte Führung aus den Händen gegeben.

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Spielfluss bleibt in der Kabine

Mit dem Seitenwechsel blieb der bisherige Unterhaltungswert in der Kabine. Beide Mannschaften waren durchaus bemüht, doch ein richtiger Spielfluss wollte nicht aufkommen. Als Kade sechs Minuten vor dem Ende vom eingewechselten Bernardo im Strafraum gefoult wurde, bekam Claude-Maurice die Gelegenheit, Augsburg aus elf Metern nochmals in Führung zu bringen. Der an diesem Abend ordentliche Franzose ließ diese Möglichkeit aber aus und jagte den Ball weit über das Tor in das Fangnetz vor der Tribüne (86.). Als wenig später Nationalkeeper Baumann den Ball nach einer Flanke fallen ließ, hätte er diesen Fehlschuss ausgleichen können, doch auch daraus wurde nichts (87.).

Am Ende bleibt dem FC Augsburg erneut nur ein einziger Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt. Nächste Woche wird es in Leverkusen sicher nicht leichter, voll zu punkten.

FC Augsburg: Dahmen – Arthur Chaves, Gouweleeuw (64. Jakic), Zesiger – Wolf (79. Rexhbecaj), Fellhauer, Rieder (89. Gharbi), Giannoulis , Kade, Claude-Maurice (89. Kömür) – Gregoritsch (64. Ribeiro)

TSG Hoffenheim: Baumann – Coufal (89. Akpoguma), Hranac, Kabak, Hajdari (68. Bernardo)- Avdullahu, Prömel, Kramaric (73. Prass), Lemperle (89. Damar), Touré – Asllani

Tore: 1:0 Claude-Maurice (11.), 2:0 Gregoritsch (14.), 2:1 Hranac (35.), 2:2 Toure (42.),

Gelbe Karten: Claude-Maurice, Zesiger, Chaves, Gouweleeuw, Wolf, Frankenberger (Co-Trainer)sd| Prömel, Asllani

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Gernsbach)

Zuschauer: 28.600