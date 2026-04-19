2. Liga: Schalke schlägt Münster klar und bleibt Tabellenführer

Zum Abschluss des 30. Spieltags der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 4:1 gegen Schlusslicht Preußen Münster gewonnen und damit die Tabellenführung gefestigt.

Kenan Karaman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Königsblauen zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und festigten damit ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0, was die Grundlage für den klaren Erfolg legte. Zunächst brach Kenan Karaman in der 36. Minute den Bann und köpfte Schalke nach einer Flanke von Ljubicic in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte ein Eigentor von Jannis Heuer nach einer Ecke von Aouchiche. Münster hatte bis dahin kaum Chancen und konnte offensiv keine Akzente setzen.

Nach dem Seitenwechsel setzte Schalke seinen Offensivdrang fort. In der 51. Minute profitierte Adil Aouchiche von einem Fehler des Münsteraner Torwarts Schenk und erzielte das 3:0. Moussa Sylla machte in der 66. Minute noch den vierten Treffer der Hausherren, als er nach einer Vorlage von Karaman den Ball aus kurzer Distanz ins Tor beförderte. In der 82. Minute gelang dann aber noch Shin Yamada ein Ehrentreffer für die Gäste.

Die Schalker haben nach dem Sieg drei Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Paderborn, während Münster auf dem letzten Rang drei Punkte vom rettenden Ufer trennen. Für Schalke geht es am kommenden Sonntag im Spitzengipfel gegen Paderborn weiter, Münster ist bereits am Tag zuvor gegen Bielefeld gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Eintracht Braunschweig – Hertha BSC 1:1, SpVgg Greuther Fürth – SV Darmstadt 98 3:2.