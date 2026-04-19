Galerie | „Eine weiße Weste haben?“ – Sonderausstellung im Diözesanmuseum St. Afra

Im Diözesanmuseum St. Afra steht vom 17. April bis 28. Juni der dritte Teil der Reihe „Farbe bekennen“ im Zeichen von Weiß. Die Sonderausstellung „Eine weiße Weste haben?“ beleuchtet die vielschichtigen Bedeutungen der vermeintlich „unbunten“ Farbe – von Reinheit und Neubeginn bis hin zu Leere, Kälte und Verdrängung.

Historische Sammlungsobjekte treten dabei in einen spannungsvollen Dialog mit zeitgenössischen Arbeiten verschiedener Künstlerinnen und Künstler. So entsteht ein vielschichtiger Parcours, der Weiß als Projektionsfläche für Fragen nach Schuld, Erinnerung und Wahrheit neu erfahrbar macht.

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech hat sich bereits umgesehen

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