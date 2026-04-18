“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.

Fabian Rieder: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Der Sieg war hart erarbeitet und eine echte Teamleistung, auch wenn vielleicht etwas Glück dabei war. Gegen Leverkusen muss man sich Chancen erst einmal erarbeiten, das haben wir geschafft und der schnelle Ausgleich war natürlich sehr wichtig. Finn Dahmen war überragend, aber heute verdient die ganze Mannschaft ein großes Lob. Jeder hat alles reingeworfen. Beim Elfmeter hatte ich Selbstvertrauen und war überzeugt, dass ich treffe.“

Finn Dahmen: „Das war heute wahrscheinlich das Spiel mit den meisten Bällen für mich in dieser Saison. Vielleicht waren wir heute ein glücklicher Sieger, aber manchmal gleicht sich so etwas im Fußball auch aus. Insgesamt sind wir auf dem richtigen Weg – wir haben inzwischen eine gute Mischung aus stabilem Verteidigen und mutigen Offensivaktionen gefunden.“

Cédric Zesiger: „Der Sieg ist heute sehr emotional. Letztendlich hatten wir das bessere Ende für uns. Natürlich haben wir auch das Quäntchen Glück gebraucht, aber wir haben 100 Minuten lang an den Sieg geglaubt. Wir haben bis zum Ende gefightet, uns in die Bälle reingeworfen und gezeigt, was den FCA ausmacht. Leverkusen ist eine Topmannschaft, die nicht umsonst vor zwei Jahren Deutscher Meister geworden ist und immer um die europäischen Plätze mitspielt. Um hier zu gewinnen, brauchst du genauso so eine Leistung. Man muss bisschen Glück haben, die Mentalität auf den Platz bringen und dann seine Chancen nutzen. Es war ein extrem wichtiger Sieg. Wir haben heute noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt.“

Mark Flekken (Bayer 04/bei Sky): “Entweder die Qualität der Schüsse war nicht gut genug oder der Torwart war gut. Es tut weh, das Ding zu verlieren, aber wenn ich jetzt hier schon links und rechts höre, dass manche Kommentatoren von Krise gesprochen haben: größter Schwachsinn”

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): „Wir sind natürlich sehr froh, dass wir den Sieg eingefahren und jetzt 36 Punkte auf dem Konto haben. Wir wussten um die brutale Qualität der Leverkusener. Mit Blick auf die Statistiken war es wichtig, dass wir heute einen richtig guten Torwart hatten. Im Fußball ist aber auch wichtig, dass man in der Lage ist, gegen so einen Gegner Großchancen immer wieder abzuhaken und mutig weiterzukämpfen. Das haben unsere Jungs heute herausragend gemacht. Wir haben vielleicht die eine oder andere Kontersituation liegen gelassen, aber wir freuen uns jetzt riesig, dass wir am Ende noch den Siegtreffer erzielen konnten.“

Kasper Hjulmand (Trainer Bayer 04): „Glückwunsch an den FC Augsburg. Es war ein verrücktes Spiel, wir waren sehr dominant und hatten 35 Torschüsse und sehr viele Großchancen. Da ist es frustrierend, dass wir nur ein Tor gemacht haben. Das hat heute den Unterschied ausgemacht.“

Quelle: fcaugsburg.de/sky/Pressekonferenz