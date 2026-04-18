67-Jähriger stirbt bei Traktorunfall auf Forststraße in Palling

PALLING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstagnachmittag, den 18. April 2026, kam es auf einer Forststraße bei Unterhafing zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Traktor überschlug sich, wobei ein 67-Jähriger aus dem Leben gerissen wurde.

Tragischer Unfall am Samstagnachmittag

Gegen 15.10 Uhr ereignete sich auf einer öffentlich zugänglichen Forststraße bei Unterhafing ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus dem Gemeindebereich Palling erlitt bei einem Überschlag mit seinem Traktor tödliche Verletzungen.

Unkontrollierter Überschlag des Traktors

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 67-Jährige aus dem Landkreis Traunstein gegen Nachmittag eine Forststraße entlang eines Feldes und führte eine Probefahrt durch. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen für den Motorsport umgebauten sogenannten „Pulling-Traktor“ ohne Straßenzulassung. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über das hochmotorisierte Gefährt und das Fahrzeug überschlug sich in der Folge. Da der Traktor weder über einen Überrollschutz noch über Sicherheitssysteme für den Fahrer verfügte, wurde der 67-Jährige unter der Maschine eingeklemmt.

Ermittlungen laufen

Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Polizeiinspektion Trostberg die Ermittlungen.