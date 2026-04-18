Bundesliga: Leipzig dreht nach Pause auf und siegt in Frankfurt
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Bundesliga: Leipzig dreht nach Pause auf und siegt in Frankfurt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

RB Leipzig hat sich am 30. Bundesliga-Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 3:1 durchgesetzt.

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig am 18.04.2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Die Gäste aus Sachsen gingen in der 27. Minute durch Yan Diomande in Führung, der nach einem Zuspiel von Klostermann mit einem überlegten Flachschuss ins rechte untere Eck traf. Frankfurt konnte jedoch schnell antworten: In der 34. Minute erzielte Hugo Larsson per Kopfball den Ausgleich, nachdem Amaimouni-Echghouyab den Ball ins Zentrum gechippt hatte.

In der zweiten Halbzeit blieb Leipzig die tonangebende Mannschaft. Antonio Nusa brachte die Gäste in der 70. Minute erneut in Führung, als er nach einem Zuspiel von Finkgräfe aus der Distanz abzog und von einem Fehler des Frankfurter Torwarts Zetterer profitierte. Nur elf Minuten später machte Conrad Harder mit seinem Treffer zum 3:1 den Sack zu. Nach einem Dribbling von Nusa wurde Harder am Fünfmeterraum angespielt und traf aus der Drehung.

Frankfurt bemühte sich, den Rückstand aufzuholen, doch die Offensive der Gastgeber blieb weitgehend blass. Trotz einiger Bemühungen von Knauff und Uzun gelang es den Frankfurtern kaum, die Leipziger Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Leipzig sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze, während Frankfurt weiter um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb bangen muss.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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