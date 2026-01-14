32-jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg ohne Versicherung gestoppt

Augsburg – Am vergangenen Dienstag, dem 13. Januar 2026, wurde ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen von der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war.

Polizeikontrolle deckt fehlende Versicherung auf

Die Polizeistreife überprüfte den Fahrer gegen 12:30 Uhr. Dabei fiel auf, dass kein gültiges Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht war. Die Beamten stoppten die Weiterfahrt des Fahrers unverzüglich.

Ermittlungen gegen Fahrer eingeleitet

Gegen den 32-jährigen Fahrer, der die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.