32-jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg ohne Versicherung gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

32-jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg ohne Versicherung gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am vergangenen Dienstag, dem 13. Januar 2026, wurde ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen von der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war.

Polizeikontrolle deckt fehlende Versicherung auf

Die Polizeistreife überprüfte den Fahrer gegen 12:30 Uhr. Dabei fiel auf, dass kein gültiges Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht war. Die Beamten stoppten die Weiterfahrt des Fahrers unverzüglich.

Ermittlungen gegen Fahrer eingeleitet

Gegen den 32-jährigen Fahrer, der die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel