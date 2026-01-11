Auseinandersetzung in Augsburg: Polizeieinsatz nach Streit in der Fuggerstraße gegen 37-jährigen Mann

Am Freitagabend, dem 9. Januar 2026, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt eine gewaltsame Auseinandersetzung. In der Fuggerstraße geriet zunächst ein 37-Jähriger in einen Streit mit einem 16-Jährigen. Ein 24-Jähriger kam hinzu, woraufhin der ältere Mann mutmaßlich den Jüngeren ins Gesicht schlug.

Polizeieinsatz in der Fuggerstraße

Zwischen dem 37-jährigen Mann und dem 24-Jährigen entwickelte sich daraufhin eine gegenseitige körperliche Auseinandersetzung. Die alarmierten Polizeibeamten trafen rechtzeitig ein und fixierten den 37-Jährigen. Anschließend wurde ihm ein Platzverweis für den Königsplatz erteilt.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Der 37-Jährige besitzt sowohl die italienische als auch die brasilianische Staatsangehörigkeit. Der 24-Jährige ist afghanischer Staatsbürger, während der 16-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.