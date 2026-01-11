Buschfeuer im Süden des Reeseparks: Polizei ermittelt zur Brandursache

Am Freitagabend, dem 9. Januar 2026, wurde der Polizei gegen 23:15 Uhr ein Buschfeuer im Süden des Reeseparks in Kriegshaber gemeldet. Mehrere Anrufe gingen bei den Behörden ein, die das Feuer meldeten, das auf über 100 Quadratmetern Schilfgras wütete. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen.

Unklare Brandursache

Bisher ist die Ursache des Feuers noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit, um genauere Informationen zu den Umständen des Brandes herauszufinden.

Ermittlung des Sachschadens

Der Sachschaden, den das Feuer verursacht hat, wird aktuell noch ermittelt. Die zuständigen Behörden arbeiten daran, das volle Ausmaß des Schadens zu klären.