Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfälle in Lechhausen – Polizei entzieht Führerschein

In Augsburg-Lechhausen sorgte ein 48-jähriger Autofahrer am Freitagabend (09.01.2026) für Aufsehen, als er unter Alkoholeinfluss im Bereich der Elisabethstraße und Ernst-Moritz-Arndt-Straße unterwegs war. Mehrere Anwohner alarmierten gegen 21:20 Uhr die Polizei, nachdem sie eine unsichere Fahrweise und mehrere Kollisionen mit parkenden Fahrzeugen beobachtet hatten.

Polizei stoppt Fahrer mit knapp 0,9 Promille

Die Einsatzkräfte entdeckten den Autofahrer in der Nähe der letzten Unfallstelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 48-jährigen Fahrer einen Wert von knapp 0,9 Promille. Die Beamten stoppten daraufhin die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-jährigen Mann unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. Der Autofahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.