Schlägerei in Augsburger Bar: 18-Jähriger greift Polizei an und verletzt Beamte
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Augsburger Innenstadt kam es am frühen Samstagmorgen (10. Januar 2026) zu einem Vorfall in einer Bar auf der Maximilianstraße. Mehrere Personen waren in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Besonders ein 18-jähriger Mann geriet dabei in den Fokus der Polizei.

Polizei beendet Streitigkeiten

Gegen 5 Uhr morgens alarmierte ein Zeuge die Polizei wegen der eskalierenden Situation in der Bar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete ein Großteil der beteiligten Personen. Die Beamten konnten den Streit beenden, doch ein 18-Jähriger leistete erheblichen Widerstand.

18-Jähriger schlägt Polizeibeamte

Der junge Mann schlug zwei Polizisten ins Gesicht, als diese versuchten, ihn unter Kontrolle zu bringen. Die Beamten fesselten den Angreifer, bei dem ein Atemalkoholtest 1,7 Promille ergab. Trotz alledem beleidigte er die Beamten weiterhin, als sie ihn in den Arrest brachten.

Ermittlungen gegen den 18-Jährigen

Nun ermittelt die Polizei wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 18-Jährigen. Er besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

