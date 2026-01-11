Wohnungsbrand in Inningen: 84-Jährige wegen Kerzen verursacht Feuer und erleidet Rauchgasvergiftung

Am Samstagabend, den 10. Januar 2026, ereignete sich in der Bobinger Straße in Inningen ein Wohnungsbrand. Eine 84-jährige Bewohnerin erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasvergiftung und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Brandursache: Christbaum mit echten Kerzen

Der Brand entstand offenbar gegen 19.00 Uhr, als ein Christbaum, der mit echten Kerzen geschmückt war, Feuer fing. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, während die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens derzeit noch ermittelt wird.

Ermittlungen gegen die Bewohnerin

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Verhüten von Bränden eingeleitet. Die 84-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.