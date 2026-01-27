type here...
Foto: Markus Dorer
Zwei Verletzte nach Brand in Görisried im Ostallgäu – Wohnhaus unbewohnbar

Görisried (Ostallgäu) – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Görisried zu einem folgenschweren Brand gekommen. Gegen 1.30 Uhr heulten die Sirenen, nachdem in einer Garage ein Feuer ausgebrochen war, das auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen drohte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen nicht verhindert werden. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über und setzte in kurzer Zeit auch das Wohnhaus in Brand. Wenig später stand der Dachstuhl des Gebäudes ebenfalls in Vollbrand.

Nach Angaben der Polizei wurden zwei der vier Bewohner durch Rauchgase leicht verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt. Das Wohnhaus ist infolge des Brandes unbewohnbar.

Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz und bekämpft noch letzte Glutnester. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar, die Ermittlungen laufen.

