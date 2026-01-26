Bravourös gekämpft, Matchball vergeben: Deutschlands Handballer haben im Hexenkessel von Herning einen tollen Fight geliefert, ihre erste Halbfinal-Chance aber verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor gegen Olympiasieger Dänemark, hat ihr Schicksal im Kampf um die Medaillen aber weiter in der eigenen Hand.
Handballer vergeben ersten Halbfinal-Matchball
