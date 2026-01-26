Handballer vergeben ersten Halbfinal-Matchball

Bravourös gekämpft, Matchball vergeben: Deutschlands Handballer haben im Hexenkessel von Herning einen tollen Fight geliefert, ihre erste Halbfinal-Chance aber verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor gegen Olympiasieger Dänemark, hat ihr Schicksal im Kampf um die Medaillen aber weiter in der eigenen Hand.

