Handballer vergeben ersten Halbfinal-Matchball
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Handballer vergeben ersten Halbfinal-Matchball

Bravourös gekämpft, Matchball vergeben: Deutschlands Handballer haben im Hexenkessel von Herning einen tollen Fight geliefert, ihre erste Halbfinal-Chance aber verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor gegen Olympiasieger Dänemark, hat ihr Schicksal im Kampf um die Medaillen aber weiter in der eigenen Hand.

