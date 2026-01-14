Newsletter
Autofahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt: 23-Jähriger aus Ukraine bei Kontrolle positiv auf Cannabis getestet
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, dem 13. Januar 2026, wurde ein 23-jähriger Autofahrer in Lechhausen auf der Meraner Straße von der Polizei angehalten, da er unter Drogeneinfluss unterwegs war. Bei einer Kontrolle um 08:30 Uhr stellte die Streifenpolizei fest, dass der Mann offenbar Cannabis konsumiert hatte.

Polizeikontrolle deckt Drogenkonsum auf

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Die Weiterfahrt des jungen Fahrers wurde von der Polizei umgehend untersagt.

Ermittlungen wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet

Gegen den 23-Jährigen, der aus der Ukraine stammt, wird nun eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verfolgt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

