Autofahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss gestoppt: 23-Jähriger aus Ukraine bei Kontrolle positiv auf Cannabis getestet

Augsburg – Am Dienstag, dem 13. Januar 2026, wurde ein 23-jähriger Autofahrer in Lechhausen auf der Meraner Straße von der Polizei angehalten, da er unter Drogeneinfluss unterwegs war. Bei einer Kontrolle um 08:30 Uhr stellte die Streifenpolizei fest, dass der Mann offenbar Cannabis konsumiert hatte.

Polizeikontrolle deckt Drogenkonsum auf

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Die Weiterfahrt des jungen Fahrers wurde von der Polizei umgehend untersagt.

Ermittlungen wegen Ordnungswidrigkeit eingeleitet

Gegen den 23-Jährigen, der aus der Ukraine stammt, wird nun eine Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verfolgt.