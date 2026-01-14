Newsletter
Polizei entdeckt Cannabis und illegale Waffen bei Kontrolle in Augsburg
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 13. Januar 2026, kontrollierte die Polizei mehrere Insassen eines Autos in der Columbusstraße in Kriegshaber. Dabei wurden Drogen und Waffen entdeckt.

Verdächtiges Verhalten auf Parkplatz

Gegen 19:15 Uhr wurden die Männer auf einem Parkplatz von einer Polizeistreife bemerkt. Die Beamten nahmen bei der Kontrolle Cannabisgeruch wahr, und einer der Insassen versuchte, eine kleine Verpackung zu verstecken.

Drogen und Waffen sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis sowie einen Schlagring und eine Schreckschusspistole. Für die Waffe konnte keine Erlaubnis vorgelegt werden.

Ermittlungen wegen Gesetzesverstößen

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Konsumcannabisgesetz. Der 15-jährige Beteiligte besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

