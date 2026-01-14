Newsletter
Brand in Harburg: Technischer Defekt als Ursache festgestellt, 50.000 Euro Schaden
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, dem 9. Januar 2026, brach in Harburg ein Feuer in einem Werkstattgebäude in der Wörnitzstraße aus. Bei dem Vorfall wurde eine Person leicht verletzt.

Passantin meldet Brand

Gegen 14.30 Uhr bemerkte eine Passantin den Brand einer Scheune, in der sich eine Elektrowerkstatt befand, und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Ein 52-jähriger Nachbar wurde bei Löschversuchen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Brandursache: Technischer Defekt

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen ergaben, dass eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden kann. Als Ursache wurde ein technischer Defekt, speziell ein defekter Akku, identifiziert. Der Sachschaden bleibt bei etwa 50.000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen sind abgeschlossen und wurden an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

