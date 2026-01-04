Augsburg: 29-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss erwischt

Am Freitagabend, dem 02.01.2026, führte die Polizei in Augsburg-Oberhausen eine Verkehrskontrolle durch, die zur Feststellung mehrerer Verstöße führte. Ein 29-jähriger Syrer geriet dabei ins Visier der Beamten.

Verstoß gegen die Fahrerlaubnis

Gegen 19:30 Uhr wurde der junge Mann in der Dieselstraße angehalten. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass er ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe fuhr, obwohl seine Fahrerlaubnis nur für Automatikgetriebe gültig ist.

Drogentest positiv

Zusätzlich ergab eine Untersuchung drogentypische Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Drogentest bestätigte den Verdacht auf Drogenkonsum. Infolgedessen stoppten die Beamten die Weiterfahrt, führten eine Blutentnahme durch und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Anzeigenaufnahme

Dem 29-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie nach dem Straßenverkehrsgesetz.