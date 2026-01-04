Newsletter
Zwei Unfälle auf glatter Fahrbahn in Augsburg: Hoher Sachschaden, keine Verletzten
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Freitagabend kam es in Oberhausen zu zwei Verkehrsunfällen, die glücklicherweise ohne Personenschäden verliefen.

Glätteunfall auf der Ulmer Straße

Gegen 22:40 Uhr geriet eine 32-jährige Fahrerin auf der Ulmer Straße ins Rutschen und kollidierte mit einem Ampelmast. Der Unfall resultierte in einem erheblichen Schaden am Heck ihres Fahrzeugs, welcher auf etwa 8.000 Euro geschätzt wird. Die Fahrerlaubnis der Fahrzeuglenkerin bleibt unberührt, da es keine Verletzten gab. Die genaue Schadenshöhe an der betroffenen Ampelanlage ist derzeit noch nicht beziffert. Die Fahrerin ist deutsche Staatsangehörige.

Kollision beim Abbiegen auf der Biberbachstraße

Bereits kurze Zeit vorher, gegen 21:50 Uhr, war ein 24-jähriger Autofahrer in einen Unfall verwickelt. Beim Abbiegen von der Stuttgarter Straße in die Biberbachstraße wurde er von einer 23-jährigen Fahrerin gerammt, die aufgrund der Glätte nicht rechtzeitig bremsen konnte. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ungefähr 2.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der 24-jährige Fahrer ist deutscher Staatsbürger, während die 23-Jährige die syrische Staatsangehörigkeit besitzt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

