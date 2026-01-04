Polizeibericht Augsburg vom 04.01.2026

Innenstadt – Polizei stoppt zu schnellen E-Scooter-Fahrer

Am Samstag (03.02.2026) stellte eine Polizeistreife einen E-Scooter fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer wurde kontrolliert und der E-Scooter sichergestellt.

Gegen 21:15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen E-Scooter, der die Prinzregentenstraße befuhr. Bei einer Nachfahrt stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h fuhr.

Der Fahrer versuchte zunächst sich der Polizeikontrolle zu entziehen, konnte jedoch letztlich im Rahmen einer Fahndung in einer Tiefgarage angetroffen werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem E-Scooter um ein Leichtkraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h handelt. Der 16-jährige Fahrer war jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem hatte er an den E-Scooter das Versicherungskennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht.

Der E-Scooter wurde sichergestellt und der 16-Jährige an seine Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz, nach der Straßenverkehrsordnung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte.

Der 16-Jährige hat die deutsch/irakische Staatsangehörigkeit.

Verkehrsunfälle aufgrund Witterungsverhältnisse

Oberhausen – Am Freitag (02.01.2026) verursachte eine 32-Jährige mit ihrem Pkw einen Verkehrsunfall.

Die Frau befuhr gegen 22:40 Uhr mit ihrem Pkw die Ulmer Straße, als sie auf Höhe der Hausnummer 120 auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet und gegen einen Ampelmast stieß. Das Fahrzeug wurde dabei hinten rechts stark beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Frau wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Die Schadenshöhe an der Lichtzeichenanlage ist derzeit noch nicht bekannt.

Die 32-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Ebenfalls am Freitagabend befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die Stuttgarter Straße. Als er nach rechts in die Biberbachstraße einbiegen wollte, kam es zu einem Verkehrsunfall.

Der 24-Jährige wollte gegen 21:50 Uhr von der Stuttgarter Straße in die Biberbachstraße einbiegen. Aufgrund glatter Straßenverhältnisse verringerte er seine Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin konnte aufgrund der Straßenglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 24-Jährigen auf das Heck seines Fahrzeuges.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

Der 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit, die 23-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend (02.01.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen 29-jährigen Autofahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug führte.

Gegen 19:30 Uhr wurde der 29-Jährige in der Dieselstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann laut seiner Fahrerlaubnis nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe führen darf. Er war jedoch mit einem Pkw mit Schaltgetriebe unterwegs.

Zudem konnten die Polizeibeamten bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ein freiwilliger Drogentest ergab ein positives Ergebnis. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Der Mann hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag (03.01.2026) kam es in der Manlichstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unbekannt entfernte.

Gegen 14:40 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Manlichstraße in nördlicher Richtung. Als ihr ein weiterer Pkw entgegenkam, wich die 20-Jährige in eine Parklücke aus, um das andere Fahrzeug durchfahren zu lassen.

Hierbei touchierte der Autofahrer jedoch das Fahrzeug der 20-Jährigen. Der unbekannte Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß in eine Seitenstraße und konnte von der Geschädigten im Nachgang nicht mehr festgestellt werden.

Die Geschädigte beschrieb den Unfallverursacher wie folgt:

Männlich, Ca. 50 Jahre alt, braune, gelockte Haare, auf der Beifahrerseite saß ein Kind. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Geländewagen mit Augsburger Kennzeichen.

Der Sachschaden am Pkw der 20-Jährigen beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg West sucht nun weitere Zeugen für den Vorfall oder den Fahrer des silbernen Geländewagens. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Lechhausen – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung.

Am Samstag (03.01.2026) kam es im Bereich der Klausstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 01:30 Uhr zündeten mehrere unbekannte Täter die Fahrplanauskunft an einer Bushaltestelle an. Anschließend flüchteten die Täter. Auch an der Straßenbahnhaltestelle wurde eine Glasscheibe beschädigt.

Die Polizei Augsburg Ost bittet nun unter der Tel. 0821/323-2310 um Hinweise von Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt eine Personengruppe in der Nähe der Tatörtlichkeit feststellen konnte. Möglicherweise verhielten sich die Personen auffällig.

