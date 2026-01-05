Newsletter
Auseinandersetzung in Augsburg: Unbekannter schlägt 38-Jährigen und flüchtet
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Innenstadt kam es am Sonntag, dem 4. Januar 2026, zu einem Vorfall, bei dem ein 38-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Manlichstraße.

Streit eskaliert in Manlichstraße

Um etwa 23:45 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einem verbalen Streit zwischen einem bislang unbekannten Täter und dem 38-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem Mann offenbar ins Gesicht, was zu leichten Verletzungen führte. Der Geschädigte wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Täter auf der Flucht

Nach der Tat flüchtete der unbekannte Angreifer. Die Polizeiinspektion Augsburg West hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1410 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

