Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich auf der Ulmer Landstraße im Bereich der Straßenbahn-Endhaltestelle in Steppach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw ereignet.

Nach ersten Informationen kam es gegen 21:30 Uhr im Kreuzungsbereich zu einer heftigen Kollision: Ein Pkw prallte frontal in die Beifahrerseite eines Rettungswagens des Roten Kreuzes aus Langenneufnach. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt. Während der Pkw einen Totalschaden erlitt, ist auch der Rettungswagen so stark beschädigt worden, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden nicht ausgeschlossen wird.

Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter die Freiwilligen Feuerwehren aus Stadtbergen, Deuringen und Steppach, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst sowie die Polizei. Berichten zufolge mussten Personen von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden.

Zum genauen Unfallhergang sowie zur Zahl und Schwere möglicher Verletzungen konnten zunächst keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Die Ulmer Landstraße war im betroffenen Bereich für rund zwei Stunden vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.