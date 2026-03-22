Angels Nördlingen vor schwerem Auswärtsspiel bei den Saarlouis Royals

Für die Eigner Angels Nördlingen wartet am 21. Spieltag der 1. Damen-Basketball-Bundesliga eine anspruchsvolle Aufgabe. Am Sonntag um 16 Uhr tritt das Team aus dem Ries beim Tabellenzweiten Saarlouis Royals an. Die Gastgeberinnen zählen auch in dieser Saison zu den Topteams der Liga und gehen als Favorit in die Begegnung.

Saarlouis spielt erneut eine starke Saison und belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz. Als ehemaliger Pokalsieger gehört das Team seit Jahren zur Spitzengruppe der Liga. Allerdings zeigte auch der Favorit zuletzt Schwächen. Am vergangenen Spieltag musste Saarlouis eine überraschende Niederlage in Freiburg hinnehmen. Zudem erinnern sich die Angels gerne an das Hinspiel: Damals gewann Nördlingen deutlich mit 81:61 – eine der klarsten Niederlagen der Royals in dieser Saison.

Angels kämpfen mit eigenen Problemen

Trotz dieses Erfolgs reist Nördlingen als Außenseiter ins Saarland. Ein Grund dafür sind wiederkehrende Probleme im eigenen Spiel. Besonders die hohe Zahl an Ballverlusten hat den Angels in dieser Saison immer wieder Schwierigkeiten bereitet.

Auch in den Schlussphasen vieler Partien tat sich das Team schwer. Mehrfach gingen enge Spiele im letzten Viertel verloren, weil Konzentration und Kräfte nachließen oder entscheidende Ballverluste passierten.

Schlüssel: Konstanz über 40 Minuten

Um beim Favoriten bestehen zu können, müssen die Angels vor allem diszipliniert auftreten und ihre Fehlerquote deutlich reduzieren. Entscheidend wird sein, das Spieltempo zu kontrollieren und über die gesamte Spielzeit stabil zu bleiben.

Das Hinspiel hat gezeigt, dass Nördlingen durchaus in der Lage ist, ein Topteam zu schlagen. Wenn es erneut gelingt, als geschlossenes Team aufzutreten und in der entscheidenden Phase einen kühlen Kopf zu bewahren, ist auch diesmal eine Überraschung möglich.