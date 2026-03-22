BG Leitershofen/Stadtbergen sichert sich Play-Off-Ticket

Die BG Leitershofen/Stadtbergen hat sich im letzten Heimspiel der Hauptrunde in der BARMER 2. Basketball Bundesliga die Teilnahme an den Play-Offs gesichert. Die Kangaroos setzten sich am Samstagabend vor 925 Zuschauern in der Stadtberger Sporthalle mit 93:73 gegen die TSV Oberhaching Tropics durch. Nach einer schwächeren ersten Hälfte drehten die Gastgeber das Spiel mit einer starken zweiten Halbzeit.

Schwierige erste Halbzeit

Die Leitershofer starteten gut in die Partie und gingen früh mit 17:10 in Führung. Danach fanden jedoch die Gäste aus Oberhaching besser ins Spiel und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Mit aggressiver Verteidigung und mehr Zug zum Korb erspielten sich die Tropics einen Vorsprung und führten zwischenzeitlich mit neun Punkten. Ein Dreier von Zion Richardson mit der Schlusssirene der ersten Halbzeit sorgte immerhin dafür, dass die Kangaroos nur mit einem 38:44-Rückstand in die Pause gingen.

Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel

Nach der Pause präsentierte sich die BG deutlich verbessert. Punkt für Punkt kämpften sich die Kangaroos zurück ins Spiel. Tom Alte sorgte mit einem spektakulären Dunk für den Ausgleich zum 58:58. Kurz darauf brachte ein weiterer Dreier von Richardson die Gastgeber erstmals wieder in Führung. Mit einem knappen 63:61 ging es ins Schlussviertel.

Im letzten Abschnitt drehten die Kangaroos endgültig auf. Zwei schnelle Dreier brachten die BG auf die Siegerstraße. Angeführt von Kapitän Jannik Westermeir kontrollierten die Gastgeber das Spiel, holten viele Rebounds und fanden im Angriff immer wieder gute Lösungen. Mit einem starken 30:12 im Schlussviertel sicherten sich die Leitershofer am Ende einen deutlichen 93:73-Erfolg.

Entscheidung um Heimrecht steht noch aus

Mit dem Sieg bleiben die Kangaroos auf Tabellenplatz vier und haben damit bereits die Play-Off-Teilnahme sicher. Am letzten Spieltag geht es nun auswärts in Frankfurt darum, sich auch das Heimrecht für das Achtelfinale zu sichern. Ein Sieg würde Rang vier endgültig festmachen. Die Play-Offs beginnen dann am Wochenende nach Ostern.