Galerie | Rock’n’Roll-Nacht mit Dick Brave begeistert beim Happy Weekend in Königsbrunn

Ein Abend, der zeigt, wie wenig es braucht, um den Alltag hinter sich zu lassen: Beim Happy Weekend des EHC verwandelte Dick Brave den 1. Mai in Königsbrunn in eine mitreißende Zeitreise in die Ära des Rock’n’Roll.

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Retro-Vibes und volle Energie

Schon vor dem Einlass sorgten Petticoats, Hosenträger und 50er-Jahre-Styles für besondere Stimmung. Auf der Bühne lieferten unter anderem “The Kickstarters” einen starken Auftakt. Mit seinem Auftritt brachte Dick Brave (Sascha) schließlich die Halle zum Beben. Bekannte Songs im Rockabilly-Gewand, viel Charme und pure Energie machten das Konzert zu einem Erlebnis, bei dem getanzt, gesungen und gefeiert wurde – generationenübergreifend und mit spürbarer Begeisterung.

Nach dem Auftakt mit der Karibischen Nacht von DJ Stefan Egger & Friends folgen nach dem coolen Rock’n’Roll-Abend am Samstag die legendäre Schlagernacht und zum Abschluss des Happyweekends am Sonntag die 80er-Jahre Chartstürmer von “Alphaville”.