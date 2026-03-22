Trump stellt Hormus-Ultimatum: Iran droht mit Gegenangriffen

Im Streit um die Straße von Hormus hat US-Präsident Donald Trump dem Iran ein scharfes Ultimatum gestellt. Innerhalb von 48 Stunden solle Teheran die wichtige Meerenge vollständig und ohne Drohungen öffnen. Andernfalls würden die Vereinigten Staaten militärisch eingreifen und gezielt iranische Energieanlagen zerstören – beginnend mit den größten Einrichtungen. Trump veröffentlichte diese Drohung auf seiner Plattform Truth Social.

Die iranische Führung reagierte umgehend mit eigenen Warnungen. Für den Fall eines Angriffs auf die nationale Energie- und Treibstoffinfrastruktur kündigte ein Sprecher laut der Nachrichtenagentur Fars umfassende Gegenmaßnahmen an. Demnach würden iranische Streitkräfte Energieanlagen sowie Entsalzungsanlagen ins Visier nehmen, die in der Golfregion Verbindungen zu den USA haben.

Die gegenseitigen Drohungen lassen die Spannungen in der Region weiter ansteigen und verstärken die Sorge vor einer militärischen Eskalation rund um eine der wichtigsten Handelsrouten für den globalen Öltransport.