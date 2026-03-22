Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat begonnen
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat begonnen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat begonnen. Knapp drei Millionen Menschen sind aufgerufen, den Landtag mit seinen 101 Abgeordneten neu zu wählen. 52 Abgeordnete werden direkt in den Wahlkreisen gewählten, 49 über die jeweiligen Landeslisten der Parteien und Wählervereinigungen.

Landtagswahl (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) möchte gerne die Ampel-Koalition mit Grünen und FDP fortsetzen, doch dass dies gelingt, scheint laut letzter Umfragen eher unwahrscheinlich. So können die Liberalen in den Erhebungen gar nicht mehr seriös gemessen werden, und liegen demnach irgendwo zwischen null und drei Prozentpunkten. Die Grünen können ihr Ergebnis von vor fünf Jahren demnach ungefähr halten und werden auf neun Prozent taxiert.

Deutliche Verluste werden aber für die SPD vorhergesagt: Kam sie 2021 noch auf knapp 36 Prozent, wird sie nun bei fast zehn Punkten weniger gesehen, und zwar hinter der CDU, die die Institute bei 28 bis 29 Prozent sehen. Linke und Freie Wähler werden bei um die fünf Prozent gesehen und müssen um den Einzug in den Landtag zittern.

In dieser Gemengelage scheint eine große Koalition als die wahrscheinlichste Option, wobei die spannende Frage ist, wer am Ende wirklich vorne liegt.

Die CDU hat in Rheinland-Pfalz ein ähnliches Problem wie vor zwei Wochen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg: In den Umfragen liegt sie zwar knapp vorne, aber viele Wähler zeigten sich in den letzten Tagen vor der Wahl noch unentschieden, und der CDU-Kandidat, in diesem Fall heißt er Gordon Schnieder, ist laut Umfragen nicht die erste Wahl.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund wird neuer Oberbürgermeister von Augsburg – so geht es jetzt weiter

0
Augsburg – Bei der Stichwahl zur Kommunalwahl hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Polizei & Co

Einbruch in Augsburger Firmengebäude: Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

0
Augsburg (ots) - Einbruchsserie in der Innenstadt: Mehrere Werkzeuge...
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...