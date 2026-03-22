Donau-RiesPolizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mertingen: Traktor überschlägt sich im Straßengraben

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Rain am Lech – Am Samstagnachmittag, 21. März 2026, kam es gegen 16:15 Uhr in Mertingen in der Lauterbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 82-jähriger Mann aus Mertingen war mit einem landwirtschaftlichen Gespann auf der Gemeindestraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Der Traktor mit Anhänger geriet in den Straßengraben und überschlug sich.

Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Traktor sowie am Anhänger entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zusätzlich wurden mehrere Leitplanken beschädigt; der Schaden an der Straßeneinrichtung wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Für die Bergung des Gespanns musste die Gemeindestraße für rund drei Stunden vollständig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mertingen übernahm die Absicherung der Unfallstelle sowie die Umleitung des Verkehrs.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund wird neuer Oberbürgermeister von Augsburg – so geht es jetzt weiter

0
Augsburg – Bei der Stichwahl zur Kommunalwahl hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Polizei & Co

Einbruch in Augsburger Firmengebäude: Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

0
Augsburg (ots) - Einbruchsserie in der Innenstadt: Mehrere Werkzeuge...
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...