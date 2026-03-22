Mertingen: Traktor überschlägt sich im Straßengraben

Rain am Lech – Am Samstagnachmittag, 21. März 2026, kam es gegen 16:15 Uhr in Mertingen in der Lauterbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 82-jähriger Mann aus Mertingen war mit einem landwirtschaftlichen Gespann auf der Gemeindestraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam. Der Traktor mit Anhänger geriet in den Straßengraben und überschlug sich.

Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Traktor sowie am Anhänger entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zusätzlich wurden mehrere Leitplanken beschädigt; der Schaden an der Straßeneinrichtung wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Für die Bergung des Gespanns musste die Gemeindestraße für rund drei Stunden vollständig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mertingen übernahm die Absicherung der Unfallstelle sowie die Umleitung des Verkehrs.