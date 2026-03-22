Rammingen – Der Allgäu Skyline Park startet in die Saison 2026 und lädt Familien, Freunde und Freizeitpark-Fans zu einem aufregenden Auftakt ein! Am 28. März 2026 öffnen die Tore wieder für alle Besucher – und schon zuvor gibt es ein Pre-Opening am 21. und 22. März, bei dem Gäste den Park vorab entdecken können.

Die neue Saison bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Den Auftakt macht das Nachbarschaftswochenende am 28. und 29. März, bei dem Besucher aus einem Umkreis von 15 km den Park zum Sonderpreis von 32 € für Kinder und Erwachsene genießen können. Ein weiteres Highlight ist die Geburtstagsaktion am 16. Mai: Alle Winter-Geburtstagskinder erhalten an diesem Tag freien Eintritt – unabhängig vom Alter.

Auch bewährte Klassiker kehren zurück: Das Event „Skyline Park for free“ am 27. Juni ermöglicht allen Gästen kostenfreien Eintritt, gezahlt wird nur pro Fahrt. Für Nachtschwärmer gibt es am 14. August das beliebte Event „Skyline Park bei Nacht“ mit Live-Musik und verlängerten Öffnungszeiten bis Mitternacht. Im September folgen das Oktoberfestival vom 10.–12. September mit den Bands voXXclub und Muckasäck sowie das Schultütenfest am 19. und 20. September für alle Erstklässler. Den krönenden Abschluss der Saison bildet das Halloween-Spektakel, das erneut mit schauriger Dekoration und Gruselspaß lockt.

Auf über 35 Hektar erwarten die Besucher zahlreiche Attraktionen für jedes Alter: von der höchsten Überkopf-Achterbahn Europas, dem Sky Wheel, über die Wildwasserbahn und den Allgäuflieger – das welthöchste Flugkarussell – bis zu nostalgischen Klassikern wie Riesenrad und Geisterbahn. Der Allgäu Skyline Park wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Top 25 Freizeitpark Deutschlands und für beste Gastronomie sowie bestes Preis-Leistungsverhältnis.

Presse Augsburg-Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 4 Tageskarten für den Skyline-Park.

Wie können Sie gewinnen?

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3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 26. März 2025 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.