Im Schwabenderby zurück in die Spur? Der FC Augsburg empfängt den VfB Stuttgart

Der FC Augsburg hat einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Wenn das so bleiben soll, muss man schnell wieder in die Spur finden – am besten heute Abend. Der starke VfB Stuttgart kommt zum Schwabenderby.

Ein 0:2 in Dortmund liest sich nicht besonders gut, und doch sollte der FC Augsburg nochmals genau auf dieses Spiel schauen. Die Schwaben hatten vieles von dem vermissen lassen, was in den Wochen zuvor die Erfolge gebracht hatte: Intensität, Galligkeit, Zweikampfstärke und Laufbereitschaft.

FCA muss letzte Schritte gehen

Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum muss dringend diese Tugenden wieder an den Tag legen, denn noch ist die Saison nicht beendet. Zu oft hatten Augsburger Mannschaften nach dem vermeintlichen Erreichen des Minimalziels Klassenerhalt nachgelassen und sich damit bessere Ergebnisse verspielt bzw. sich noch in Gefahr gebracht.

„(Wir müssen) ambitioniert bleiben und nicht, wenn man vermeintlich an eine Schwelle hinkommt – wie bei einem 100-Meter-Lauf –, bei 90 Metern stehen bleiben. Wir wollen einfach so weit sprinten, wie es geht“, fordert Baum seine Mannschaft auf, jetzt nicht nachzulassen.

Dies sollte man auch dringend vermeiden. Acht Spiele sind noch zu spielen, 24 Punkte zu vergeben. Noch beträgt der Vorsprung auf St. Pauli auf dem Relegationsplatz sieben Punkte – noch. Der FCA muss jetzt wieder in die Spur finden, am besten gleich am Sonntagabend, wenn um 19:30 Uhr zum Abschluss des Spieltags der VfB Stuttgart seine Visitenkarte im Schwabenderby abgibt. Es ist alles für ein tolles Fußballspiel angerichtet. Flutlicht, Derby, volles Haus. Baum: „Wir freuen uns da riesig drauf.“

Stuttgart mit Champions League-Ambitionen

Der VfB ist jedoch erneut ein harter Brocken. Als Vierter hat er gute Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Diese Ambitionen möchte die Truppe um den deutschen Nationalstürmer Deniz Undav auch im Lechfeld unterstreichen. Nach der Hoffenheimer Niederlage in Leipzig könnte sich das Team aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt ein Drei-Punkte-Polster auf den Europa-League-Rang verschaffen. Unter der Woche war der VfB in der Europa League gegen Porto ausgeschieden – es kommt also eine starke Mannschaft, die noch etwas gutzumachen hat.

Dem FC Augsburg muss es gelingen, wieder an seine Leistungsgrenze zu kommen und im neunten Heimspiel in Serie ungeschlagen zu bleiben. Dann ist für den FCA etwas drin – auch mit Blick auf den restlichen Saisonverlauf.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Banks, Schlotterbeck, Zesiger – Fellhauer, Massengo, Jakic, Giannoulis – Rieder, Claude-Maurice – Ribeiro