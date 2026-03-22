Trump stellt Iran Ultimatum und droht mit Angriffen auf Kraftwerke
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Trump stellt Iran Ultimatum und droht mit Angriffen auf Kraftwerke

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Von DTS Nachrichtenagentur

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran ein neues Ultimatum gestellt. Er drohte bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social, iranische Kraftwerke anzugreifen, falls der Iran die Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden wieder öffnet. Die Vereinigten Staaten würden die verschiedenen Kraftwerke des Iran treffen und zerstören, beginnend mit dem größten.

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Drohung stellt eine erneute Eskalation in Trumps Rhetorik dar, der zuvor die Möglichkeit angedeutet hatte, iranische Infrastruktur zu treffen, jedoch gewarnt hatte, dass dies die Fähigkeit des Landes zum Wiederaufbau beeinträchtigen würde. Die Schließung der Straße von Hormus verschaffe dem Iran erheblichen Einfluss, so Trump weiter. Die Frist für die Wiedereröffnung endet basierend auf dem Zeitpunkt der Drohung am Dienstag gegen 2 Uhr deutscher Zeit.

Die jüngste Drohung Trumps folgte auf seine Aussage, dass die USA erwägen, ihre militärischen Bemühungen im Nahen Osten zurückzufahren. Er hatte in den vergangenen Tagen zudem noch den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu aufgefordert, Angriffe auf iranische Öl- und Gasanlagen zu stoppen. Der Iran drohte im Gegenzug auf das Ultimatum Trumps, die Infrastruktur der USA in der Region anzugreifen, falls der Präsident seine Drohung wahrmachen sollte.

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