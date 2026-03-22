Traktor überschlägt sich bei Mertingen – Mann (82) verletzt

Am Samstagnachmittag kam es in Mertingen zu einem Verkehrsunfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann. Ein 82-jähriger Mann war mit seinem Traktor samt Anhänger auf der Lauterbacher Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Am Traktor und Anhänger entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zusätzlich wurden Leitplanken beschädigt, hier beläuft sich der Schaden auf etwa 2.000 Euro.

Straße stundenlang gesperrt

Für die Bergung des Gespanns musste die Gemeindestraße rund drei Stunden lang gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mertingen übernahm die Absicherung der Unfallstelle und leitete den Verkehr um.