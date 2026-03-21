Tor fällt um: Siebenjähriger stirbt nach Unglück in Erlangen

Erlangen – Auf einem Sportgelände in Erlangen ist es am Samstag zu einem schweren Unglück gekommen, bei dem ein siebenjähriger Junge ums Leben kam.

Gegen 14 Uhr kippte auf dem Platz des FSV Erlangen-Bruck ein Fußballtor um und traf das Kind. Zu diesem Zeitpunkt bereitete sich eine Mannschaft auf ein Spiel der Landesliga vor, während sich der Unfall auf einem angrenzenden Spielfeld ereignete.

Der Junge erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben jedoch nicht gerettet werden – er starb kurze Zeit später in der Klinik.

Aufgrund des Vorfalls wurde das geplante Fußballspiel abgesagt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären. Auch die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet und hat einen Sachverständigen beauftragt, der die Ursache des umgestürzten Tores untersuchen soll.