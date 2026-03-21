Polizeibericht Region Augsburg vom 21.03.2026

Rain am Lech-Unfallflucht nach Spiegelstreifer – Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 20.03.2026, kam es gegen 12:50 Uhr auf der Staatsstraße 2045 bei Thierhaupten, kurz vor der Lechbrücke, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Rain war mit seinem Pkw von Thierhaupten in Richtung Meitingen unterwegs. Ein entgegenkommender Lkw fuhr zeitgleich von Meitingen in Richtung Thierhaupten. Kurz vor der Lechbrücke kam der Lkw nach derzeitigen Erkenntnissen zu weit an die Fahrbahnmitte, sodass es zu einer Berührung zwischendem linken Außenspiegel des Pkw und dem Lkw kam.

Der Autofahrer hielt nach dem Zusammenstoß umgehend auf dem Parkplatz an der Lechbrücke an. Der Lkw setzte seine Fahrt jedoch ohne Anzuhalten in Richtung

Thierhaupten fort. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro am linken Außenspiegel. Zum Lkw liegen bislang keine näheren Hinweise vor.

Zeugenaufruf:

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain unter der

Telefonnummer 09090 / 7007-0 zu melden.

Rain am Lech- Motorradfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Am Freitag, 20.03.2026, kontrollierte eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Rain gegen 15:06 Uhr in der Neuburger Straße einen 23-jährigen

Motorradfahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Der Mann war mit einem Motorrad unterwegs und gab im Rahmen der Kontrolle

zunächst an, seinen Führerschein nicht mitzuführen. Eine erste Prüfung vor Ort ergab keine weiteren Auffälligkeiten.

Im Zuge nachträglicher Überprüfungen stellte sich jedoch heraus, dass der Mann nicht im Besitz der für das geführte Motorrad erforderlichen Fahrerlaubnisklasse A2 ist.

Gegen den Mann wurden in der Folge ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rain am Lech-Online-Bestellung von Pellets entpuppt sich als Fakeshop

Ein 30-jähriger Mann aus Baar (Schwaben) ist Opfer eines Warenbetrugs im Internet geworden.

Der Geschädigte bestellte am Montag, 16.03.2026, gegen 21:15 Uhr über einen Onlineshop Brennstoffpellets. Den fälligen Rechnungsbetrag in Höhe von 180 Euro

überwies er per Echtzeitüberweisung auf ein deutsches Konto. Im Anschluss an die Bezahlung war der Onlineshop nicht mehr erreichbar. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Internetseite um einen sogenannten Fakeshop. Die Polizei ermittelt wegen Warenbetrugs.

Die Ermittlungen zu den hinter der Seite stehenden Personen sowie zu den genutzten Konten dauern an.

Hinweis der Polizei:

Bei Onlineshops sollten vor einer Bestellung immer das Impressum, Kontaktmöglichkeiten, Bewertungen und die Zahlungsmodalitäten kritisch geprüft werden. Auffällig günstige Angebote, fehlende oder unvollständige Anbieterangaben sowie ausschließliche Vorkasse-Zahlungen können Anzeichen für einen Fakeshop

sein.

Verkehrsunfall in Kühbach-Radersdorf

Am Freitag, 20.03.2026, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher (STA: deutsch), zusammen mit einem 15-jährigen Jugendlichen

(STA: deutsch) auf dem Beifahrersitz, in einem vierrädrigen Leichtkraftrad, die Kreisstraße AIC7, von Inchenhofen kommend in Richtung Radersdorf.

Auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs geriet der 17-jährige Fahrer ins Bankett und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug kippte daraufhin um

und kam im Graben zum Liegen.Sowohl der Fahrer, als auch der Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und das Fahrzeug wieder aufrichten. Die beiden

Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am vierrädrigen Leichtkraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe eines hohen vierstelligen Betrags