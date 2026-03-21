Marko Šakić wird neuer Headcoach der EV Lindau Islanders

Große Emotionen bei der Saisonabschlussfeier der EV Lindau Islanders: Im Rahmen der Veranstaltung in der Therme Lindau wurde ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet. Unter großem Applaus der Fans, Mitglieder und Partner verkündete der Verein, dass Marko Šakić künftig die erste Mannschaft als Headcoach führen wird. Der 31-Jährige tritt damit die Nachfolge des scheidenden Trainers Michael Baindl an.

Die Bekanntgabe kam für viele überraschend – und wurde entsprechend begeistert aufgenommen. Als der Name des neuen Cheftrainers verkündet wurde, reagierten die zahlreichen Gäste mit lautstarkem Jubel. Für den Verein ist die Entscheidung gleichzeitig ein klares Zeichen für Kontinuität und Weiterentwicklung.

Vom Co-Trainer zum Cheftrainer

Marko Šakić ist in Lindau längst kein Unbekannter. Seit dem Sommer 2022 arbeitet der Kroate am Bodensee – zunächst als Co-Trainer der Oberligamannschaft sowie als hauptamtlicher Trainer im Nachwuchsbereich.

In dieser Zeit hat er sich im Verein schnell einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Mit viel Engagement, einer strukturierten Arbeitsweise und einem besonderen Gespür für die Entwicklung von Spielern überzeugte er Verantwortliche und Mannschaft gleichermaßen.

Als Assistant Coach war Šakić unter anderem für die Trainingsplanung und die Videoanalyse zuständig – klassische Aufgaben eines Co-Trainers, die er mit großer Sorgfalt und Professionalität ausfüllte.

Internationale Erfahrung als wichtige Grundlage

Neben seiner Arbeit in Lindau sammelte Šakić auch auf internationaler Ebene wertvolle Erfahrungen. Nach einer Station als Assistant Coach der kroatischen U18-Nationalmannschaft übernahm er von 2023 bis ins Frühjahr 2024 die Verantwortung als Headcoach bei den U18-Weltmeisterschaften.

In den Jahren 2025 und 2026 war er zudem Cheftrainer der kroatischen U20-Nationalmannschaft. Diese Erfahrungen auf internationaler Bühne, kombiniert mit seiner detailorientierten Arbeitsweise, machen ihn aus Sicht der Islanders zur idealen Besetzung für die Trainerposition in der Oberliga Süd.

Auch Kane bleibt

Auch Stürmer Noah Kane hat seinen Vertrag am Bodensee um eine weitere Saison verlängert. Der 26‑jährige US-Amerikaner überzeugte nach seinem Wechsel im Dezember 2025 mit starken Leistungen und avancierte schnell zu einem wichtigen Baustein der Lindauer Offensive. Nach seiner Ankunft am Bodensee erfüllte Kane die in ihn gesetzten Erwartungen vollkommen. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Spielverständnis und seinem offensiven Impuls setzte er wichtige Akzente im Angriffsspiel der Islanders. In 34 Spielen für die Lindauer erzielte er 38 Scorerpunkte. Entsprechend groß ist die Freude im Verein über seine Entscheidung, ein weiteres Jahr in Lindau zu bleiben.