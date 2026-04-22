Max Menner traf zum zwischenzeitlichen 2:1 (Credits: Jonas Strauß)
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ECDC Memmingen gleicht Finalserie aus

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der ECDC Memmingen hat in der Finalserie der Oberliga zurückgeschlagen: Vor über 3200 Fans am Hühnerberg setzten sich die Indians mit 5:2 gegen den Deggendorfer SC durch und stellten die Serie wieder auf Anfang.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel ohne Treffer nahm die Partie im Mittelabschnitt Fahrt auf. Zunächst gingen die Gäste aus Deggendorf durch Julian Elsberger in Führung. Memmingen reagierte jedoch prompt: Felix Brassard erzielte den Ausgleich und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Der Treffer gab den Memmingen Indians spürbar Auftrieb. Maxi Menner sorgte wenig später für die erstmalige Führung zum 2:1, mit der es in die zweite Pause ging.

Entscheidung im Schlussabschnitt

Im letzten Drittel entwickelte sich ein intensives und emotionales Duell. Deggendorf kam zunächst im Powerplay durch Luke Weilandt zum 2:2-Ausgleich. Doch Memmingen hatte die passende Antwort: Linus Svedlund traf ebenfalls in Überzahl zum 3:2.

In der Schlussphase machten die Gastgeber alles klar. Markus Lillich erhöhte mit einem sehenswerten Treffer auf 4:2, ehe Eddy Homjakovs mit einem Empty-Net-Goal den 5:2-Endstand besiegelte.

Mit dem Heimsieg gleicht der ECDC Memmingen die Finalserie aus. Bereits am Freitag steht Spiel 3 in Deggendorf an (19:30 Uhr), ehe am Sonntag erneut am Hühnerberg gespielt wird. Auch dort wird wieder eine ausverkaufte Arena erwartet.
 

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