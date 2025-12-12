Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
Unbekannte Täter bestehlen Senioren in Augsburger Supermärkten am gleichen Tag
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Unbekannte Täter bestehlen Senioren in Augsburger Supermärkten am gleichen Tag

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In Stadtbergen wurde am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, eine 73-jährige Frau Opfer eines Diebstahls. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ihre Geldbörse aus der Handtasche, während sie in einem Supermarkt in der Hagenmähderstraße einkaufte.

Diebstahl im Supermarkt

Etwa um 11:30 Uhr bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Geldbeutels. Der Täter hatte offenbar unbemerkt die Handtasche geöffnet. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Geldbörse in Bärenkeller entwendet

Ebenfalls am 11. Dezember 2025 wurde in Bärenkeller eine 85-Jährige in einem Supermarkt bestohlen. Gegen 11:00 Uhr stellte sie während des Einkaufs den Verlust ihrer Geldbörse fest, nachdem sie zuvor Geld bei der Bank abgehoben hatte. Der Dieb verursachte einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

Polizei gibt Präventionstipps

Die Polizei gibt folgende Ratschläge, um sich vor Taschendieben zu schützen:

  • Taschendiebe erkennt man oft an ihrem suchenden Blick – meiden Sie direkten Blickkontakt.
  • Verstauen Sie Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen nahe am Körper.
  • Tragen Sie Ihre Taschen verschlossen und körpernah, zum Beispiel mit einem Geldgürtel.
  • Legen Sie Geldbörsen nicht obenauf in Einkaufstaschen und hängen Sie Handtaschen nicht unbeaufsichtigt auf.
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel