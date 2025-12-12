Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
11.8 C
London
type here...
Subscribe
Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, entdeckte die Polizei in der Königsbrunner Straße im Augsburger Stadtteil Haunstetten eine tote Person. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Vorfall um ein Tötungsdelikt. Das 59-jährige Opfer wurde mit einer Stichverletzung in seiner Wohnung aufgefunden.

Ermittlungen und Festnahme

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm daraufhin die Ermittlungen. Bereits am 11. Dezember 2025 konnten sie einen 68-jährigen Mann festnehmen, der aufgrund einer Vorbeziehung zum Opfer als Tatverdächtiger gilt.

Anklage und Haftbefehl

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags. Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Augsburg Stadt

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

0
Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Blockhaus auf Reisen: Illegaler Schwertransport legt Balderschwang zeitweise lahm

0
BALDERSCHWANG. Am Nachmittag des 11. Dezember 2025 staunte eine...
Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...

Neueste Artikel