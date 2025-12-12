Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, entdeckte die Polizei in der Königsbrunner Straße im Augsburger Stadtteil Haunstetten eine tote Person. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Vorfall um ein Tötungsdelikt. Das 59-jährige Opfer wurde mit einer Stichverletzung in seiner Wohnung aufgefunden.

Ermittlungen und Festnahme

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm daraufhin die Ermittlungen. Bereits am 11. Dezember 2025 konnten sie einen 68-jährigen Mann festnehmen, der aufgrund einer Vorbeziehung zum Opfer als Tatverdächtiger gilt.

Anklage und Haftbefehl

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags. Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.