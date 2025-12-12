Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.12.2025

Haunstetten – Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt

Am Sonntag (05.10.2025) wurde die Polizei über eine tote Person in der Königsbrunner Straße informiert.

Derzeit geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Das 59-jährige Opfer wurde mit einer Stichverletzung in seiner Wohnung aufgefunden. Bereits vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt.

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm daraufhin die umfassenden Ermittlungen und konnte am 11.12.2025 einen 68-jährigen Mann festnehmen. Zwischen dem Tatverdächtigen und dem Verstorbenen bestand eine Vorbeziehung.

Der 68-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags.

Beide Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag (11.12.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Die Beamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem 22-Jährigen fest und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem unterbanden die Beamten die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Taschendiebstählen

Stadtbergen – Am Donnerstag (11.12.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus der Handtasche einer 73-Jährigen in einem Supermarkt in der Hagenmähderstraße.

Gegen 11.30 Uhr bemerkte die 73-Jährige das Fehlen ihres Geldbeutels. Die Handtasche war von dem Unbekannten offenbar unbemerkt geöffnet worden. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Bärenkeller – Am Donnerstag (11.12.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus der Tasche einer 85-Jährigen.

Gegen 11:00 Uhr stellte die 85-Jährige während des Einkaufs das Fehlen der Geldbörse fest. Zuvor hatte die Frau bei der Bank Geld abgehoben und sich anschließend in einen Supermarkt begeben. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Die Polizei rät:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Göggingen – In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 20.00 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Lagertüre in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße.

Die Unbekannten besprühten die Türe mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Haunstetten – In der Zeit von Dienstag (14.10.2025) bis Montag (08.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrfach ein Vereinsgebäude in der Brahmstraße.

Über den gesamten Tatzeitraum beschädigten die Täter unter anderem die Hausfassade, beschädigten einen Zaun und ein Vereinsschild. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter Fahrer

Am Freitag (12.12.2025) war ein 26-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Eserwallstraße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die schweizer Staatsangehörigkeit.

Pfersee – Polizei ermittelt nach Einbruch

In der Zeit von Donnerstag (11.12.2025), 12.00 Uhr, bis Freitag (12.12.2025), 01.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hessenbachstraße.

Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.