Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Symbolbild
Augsburg StadtGesundheitZoo Augsburg
1 Min.Lesezeit

Vogelgrippe-Fall im Zoo Augsburg bestätigt – Veterinäramt ordnet Schutzmaßnahmen an

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Im Zoo Augsburg ist ein Fall der hochpathogenen Vogelgrippe nachgewiesen worden. Eine Rothalsgans wurde positiv auf das Aviäre Influenza Virus (H5N1) getestet. Die Behörden haben umgehend reagiert und umfassende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Nachweis von H5N1: Was bisher bekannt ist

Am Freitag, 5. Dezember 2025, wurde bei einer Rothalsgans des Zoo Augsburg das Aviäre Influenza Virus festgestellt. In den Proben ließ sich RNA nachweisen, die spezifisch für den Subtyp H5N1 ist. Die sogenannte Klassische Geflügelpest – auch als Vogelgrippe bekannt – wird durch hochpathogene aviäre Influenzaviren ausgelöst. Besonders Hühner und Puten erkranken meist schwer, häufig sogar tödlich. Enten und Gänse zeigen dagegen oft mildere Symptome, reagieren jedoch ebenfalls empfindlich auf Infektionen.

Veterinäramt erlässt Maßnahmen zur Bekämpfung der Tierseuche

Da die Vogelgrippe zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen gehört, hat das zuständige Veterinäramt sofort Gegenmaßnahmen veranlasst. Dazu gehören:

  • die Aufstallung diverser Vogelarten in geschlossenen Ställen und Käfigen,

  • die vorläufige Sperrung des Tropenhauses,

  • Untersuchungen von weiteren Vögeln auf das AI-Virus,

  • sowie verschärfte Hygieneregeln für das Zoopersonal.

Laut Robert Koch-Institut sind in Deutschland bisher keine Erkrankungen beim Menschen durch aviäre Influenzaviren dokumentiert. Das Risiko für Besucherinnen und Besucher gilt daher als äußerst gering. Dennoch bittet der Zoo darum, direkten Kontakt zu Tieren strikt zu vermeiden.

Hinweise für Geflügelhalter im Stadtgebiet

Für private Geflügelhalter in Augsburg besteht derzeit keine allgemeine Aufstallungspflicht. Dennoch wird dringend empfohlen, alle gängigen Biosicherheitsmaßnahmen konsequent umzusetzen, um die eigenen Bestände bestmöglich vor einer möglichen Einschleppung des Virus zu schützen.

Mit den eingeleiteten Maßnahmen wollen Zoo und Veterinäramt eine weitere Verbreitung von H5N1 verhindern und gleichzeitig den regulären Zoobetrieb so weit wie möglich aufrechterhalten.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Augsburg Stadt

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Augsburg Stadt

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...

Neueste Artikel