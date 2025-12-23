Der Zoo Augsburg war gut auf die Vogelgrippe vorbereitet

In diesem Jahr scheint das AI-Virus, die sogenannte Vogelgrippe, in Deutschland besonders stark zuzuschlagen. Schon im Herbst führte es zu zahlreichen Todesfällen bei Kranichen, und leider war es nur eine Frage der Zeit, bis auch im Zoo Augsburg ein Fall auftauchte.

Betroffen war diesmal eine Rothalsgans auf dem Kormoranweiher. Infolgedessen wurden die meisten Vögel untergebracht und umfassende Hygieneschutzmaßnahmen umgesetzt. Parallel dazu wurden über 100 Vögel getestet – glücklicherweise waren bis auf eine weitere Rothalsgans alle Ergebnisse negativ.

In einigen Wochen ist eine weitere Testreihe geplant, doch die Hygienemaßnahmen werden voraussichtlich noch bis weit ins Jahr 2026 bestehen bleiben.

Für Besucher gibt es derzeit keine Einschränkungen, und auch der Christmas Garden ist wie gewohnt geöffnet.

Keine erfreulichen Nachrichten zum Jahresende, doch da das Virus bereits im letzten Jahr im Zoo auftrat, war man dort gut vorbereitet.