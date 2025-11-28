Newsletter
22-jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer gestoppt – Weiterfahrt untersagt und Ermittlungen eingeleitet
Polizei & Co
22-jähriger in Augsburg unter Drogeneinfluss am Steuer gestoppt – Weiterfahrt untersagt und Ermittlungen eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 22-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstag, den 27. November 2025, in Augsburg unter dem Einfluss von Drogen erwischt. Die Polizei stoppte den Mann gegen 12:00 Uhr in der Stadtberger Straße und führte eine Kontrolle durch. Dabei fiel den Beamten das drogentypische Verhalten des Fahrers auf.

Routinekontrolle offenbart Drogenkonsum

Bei der Kontrolle des 22-Jährigen sicherten die Beamten die Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Drogenkonsum nachzuweisen.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Der junge Mann, der die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

