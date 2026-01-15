Augsburg: 28-Jähriger mit abgelaufenem Kennzeichen in Lechhausen gestoppt – Ermittlungen eingeleitet

Augsburg – Ein 28-jähriger Autofahrer wurde am Mittwoch, dem 14. Januar 2026, in Lechhausen mit einem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen erwischt. Der Vorfall ereignete sich auf der Neuburger Straße, wo der Mann gegen 15.20 Uhr von einer Polizeistreife bemerkt wurde.

Verkehrskontrolle in Lechhausen

Als die Beamten die abgelaufenen Kennzeichen entdeckten, leiteten sie eine Verkehrskontrolle ein. Der 28-Jährige versuchte offenbar zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Schließlich konnte er in der Soldnerstraße gestoppt werden, wo die Polizei die Weiterfahrt des Fahrers unterband.

Ermittlungen wegen mehrerer Verstöße

Gegen den 28-jährigen Deutschen wird nun wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung ermittelt. Weitere Details zum Vorfall sind bisher nicht bekannt.