Drogenfund am Königsplatz: Polizei stellt Kokain bei 19-Jährigem sicher

Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, hat die Polizei in Augsburg in den frühen Morgenstunden am Königsplatz einen 19-Jährigen kontrolliert und dabei Drogen sichergestellt.

Polizeikontrolle am Königsplatz

Um 03:45 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife auf. Bei der anschließenden Überprüfung entdeckten die Beamten augenscheinlich Kokain, das bei dem 19-Jährigen gefunden wurde. Die Polizei stellte die Substanz sicher.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Gegen den 19-Jährigen, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, laufen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz.