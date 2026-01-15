Großbrand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Über 30 Verletzte und Ermittlungen zur Ursache eingeleitet

Augsburg – Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, ereignete sich in der Innenstadt ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Biermannstraße. Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen verletzt.

Feuerwehr löscht Brand in Wohnung

Ein Anwohner alarmierte gegen 10:30 Uhr den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits eine Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

Über 30 Personen erleiden Verletzungen

Laut aktuellen Informationen erlitten mehr als 30 Personen leichte Verletzungen. Ungefähr 11 von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen.