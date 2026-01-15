Newsletter
type here...
Großbrand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Über 30 Verletzte und Ermittlungen zur Ursache eingeleitet
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großbrand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Über 30 Verletzte und Ermittlungen zur Ursache eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, ereignete sich in der Innenstadt ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Biermannstraße. Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen verletzt.

Feuerwehr löscht Brand in Wohnung

Ein Anwohner alarmierte gegen 10:30 Uhr den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits eine Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

Über 30 Personen erleiden Verletzungen

Laut aktuellen Informationen erlitten mehr als 30 Personen leichte Verletzungen. Ungefähr 11 von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: Rund 40 Verletzte bei Großeinsatz der Rettungskräfte

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Achtung Pendler! Behinderungen auf A8 Richtung München nach Unfall

0
Rund 45 Kilometer südöstlich von Augsburg kam es am...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel