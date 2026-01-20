Betrüger geben sich in Augsburg als Bankmitarbeiter aus: Polizei warnt vor EC-Karten-Falle

Am vergangenen Samstag, den 17. Januar 2025, wurden in Bobingen und Königsbrunn mehrere Betrugsfälle und Betrugsversuche gemeldet. Unbekannte Täter riefen bei mehreren Personen an, gaben sich als Bankberater oder Bankmitarbeiter aus und berichteten von angeblichen Bestellungen, die noch bezahlt werden müssten. Anschließend forderten sie die Herausgabe der EC-Karten samt PIN und kündigten an, diese direkt an der Wohnadresse abzuholen.

EC-Kartenbetrug im Raum Augsburg

Insgesamt kam es in fünf Fällen zu einer Übergabe der EC-Karten. Die Täter nutzten diese, um einen hohen vierstelligen Eurobetrag abzuheben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, niemals die Zahlungskarten und die zugehörigen PIN an unbekannte Personen herauszugeben.

Präventionstipps der Polizei

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Seien Sie bei Anfragen zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie keine Informationen preis.

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Nutzen Sie z.B. eine Gegensprechanlage.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden senden Ihnen niemals “Geldwechsler” oder “Prüfer” ins Haus.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme solcher Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie selbst die Telefonnummer von Auftraggebern oder Behörden heraus und wählen Sie diese selbst, um zurückzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell